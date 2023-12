Nuovo rettilineo coperto. Atleti in pista tutto l’anno

Sarà una struttura sportiva unica in provincia: a Reggiolo, all’interno dell’impianto d’atletica e calcio Pertini, verrà costruito un rettilineo da 80 metri coperto che permetterà a velocisti e saltatori di potersi allenare anche durante i mesi invernali.

Degli 80 metri, 60 si potranno correre a tutti gli effetti, lasciando i 20 finali alla decelerazione e ai materassi di protezione. L’impianto è stato presentato proprio nel corso della festa sociale dell’Atletica Guastalla Reggiolo e lo stesso sindaco di Reggiolo Roberto Angeli ne ha condiviso il progetto sulle pagine dei social. Come sarà e come funzionerà lo abbiamo chiesto al presidente della società della Bassa, Gianpaolo Vincenzi.

"E’ una struttura in legno di 80 metri di lunghezza e 8 di larghezza, il che significa sei corsie classiche. L’altezza minima è m 3,30, quella massima 4,30. Ci sarà anche la buca del salto in lungo e si potrà anche praticare il salto in alto. A giorni parte l’opera ed entro il mese di dicembre dovremmo finire la copertura". Quindi non sarà disponibile per questa stagione? "No, siamo già troppo avanti: intanto sarà costruito il fondo e la copertura. Poi a primavera ci sarà la gittata del manto sintetico e sarà chiuso dai lati. Diciamo che da maggio si potrà usare per allenarsi al coperto, poi dall’inverno prossimo sarà un impianto coperto a tutti gli effetti. Probabilmente potremo usarlo anche per gare di esordienti, che a livello indoor non possono andare fuori provincia".

Il costo dovrebbe superare di poco i 200.000 euro, ma sarà un vero punto di riferimento sia per la società di Reggiolo che come noto ha in forza tra gli altri l’ostacolista azzurra Giulia Guarriello, sia per altre società reggiane e alcune del basso mantovano.

Claudio Lavaggi