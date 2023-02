Nuovo ribaltone: il San Prospero torna primo

di Federico Prati

Ennesimo ribaltone sulla vetta del girone C di Prima categoria in una domenica caratterizzata da vento, pioggia e neve. Frena in casa (2-2) il Daino Santa Croce opposta al tonico Boca Barco e il suo primato ritorna fra le mani del San Prospero Correggio che esulta in rimonta (3-1) dopo una prima frazione segnata dal vantaggio di Scanavini per la maglia nera Gualtierese. Nella ripresa un’autorete e gli acuti del duo Berselli-Vullo chiudono il match. Daino agguantato in pieno recupero da un penalty del bomber Ligabue che aveva sbloccato sempre dal dischetto al 2’; per i locali pari sempre su rigore di Magnanini e inzuccata di Macrì. Dopo aver sfiorato due hurrà, questa volta la Barcaccia centra l’impresa (3-2) violando il terreno dell’ex regina Guastalla: il vento fa diventare imprendibile il corner del mediano Baldi, quindi Di Mugno innesca Arcuri per il raddoppio a incrociare e a 5’ dalla fine arriva la punizione vincente di Casolari. I rossoblù avevano rimontato grazie a Bucci e Allai. Sale in terza piazza il Luzzara che esulta (2-1) al fotofinish a Montecavolo grazie alla rete in mischia di Cavanna dopo un’altalena di emozioni. Maltidici avanti con Popovici e nella ripresa sigillo di Gualtieri. Ben quattro gare rinviate nel girone D di Seconda categoria: la neve blocca Gatta-Atletico Bibbiano Canossa e Carpinei-Virtus Bagnolo, mentre la pioggia fa saltare i due match nel comune di Albinea. Ne approfitta il Santos 1948 che espugna (2-1) Novellara e rafforza l’argento: match-winner il difensore Carubbi che insacca al 90’ di tap-in una punizione respinta dalla traversa. I locali avevano sprintato con la perfetta conclusione di Parenti. Una sfortunata autorete in uscita del guardiano Lodesani sigilla il 4° hurrà di fila per lo Sporting Cavriago che si aggiudica lo scontro salvezza col Puianello, ora sempre più inguaiato. Una rete da sottomisura del centravanti Dominguez firma il blitz del Progetto Intesa su una spenta Campeginese. Solo un pari per il Fellegara che non va oltre lo 0-0 contro la cenerentola Rubiera e rimette la freccia nel girone E sulla Rubierese fermata dal pantano di Spezzano. I biancorossi torneranno in campo già mercoledì (ore 21) per il recupero con la Veloce Fiumalbo. Prestazione sotto tono per la Virtus Mandrio che fa 1-1 col Baracca Beach: apre il rigore di Montanini, ma a inizio ripresa i modenesi pareggiano sfruttando un errato disimpegno. Unica nota lieta la prova di Bagalà che sabato è diventato padre per la prima volta.