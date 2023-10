Nutribullet, tegola Ky. Sakota va a Brindisi

Tegola pesantissima in casa Nutribullet Treviso. Il club veneto ha infatti comunicato che perderà per almeno un mese Ky Bowman, play titolare della squadra di coach Frank Vitucci che quindi domani non potrà averlo a disposizione contro la Unahotels. L’esterno statunitense ha infatti riportato una microfrattura al metacarpo della mano sinistra dopo una caduta in allenamento.

Nel frattempo Brindisi ufficializza l’arrivo dell’ex coach biancorosso Dragan Sakota. Il tecnico serbo, che ritroverà anche Jeremy Senglin tra i suoi giocatori, sostituisce Fabio Corbani e dovrà portare l’Happy Casa alla salvezza. Stavolta però sarà chiamato a mettere assieme una vera e propria impresa.