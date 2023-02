Occasione da non fallire per Castelnovo Monti

Occasione da non fallire per l’E80 Group Castelnovo Monti (14), impegnata al PalaGiovanelli alle 17 nel posticipo della terza giornata di ritorno del campionato di C Gold contro i Baskers Forlimpopoli (10).

Reduce dal blitz sul campo di Castel Guelfo, al cospetto di una tra le formazioni più in forma del torneo, gli appenninici vogliono il salto di qualità anche sul campo di casa, dove finora sono andati troppo a corrente alternata, collezionando 4 vittorie e ben 3 sconfitte. Nelle fila romagnole, oltre al top scorer Brighi (14,1 punti ad allacciata di scarpe), ci sono due atleti conosciuti alle nostre latitudini: su tutti il 24enne playmaker Rossi, che l’anno scorso giocò all’ombra della Pietra ed oggi viaggia a 12,1 di media, oltre al lungo Farabegoli (11,3) visto in passato in maglia Bmr. La sfida d’andata vide Castelnovo (nella foto Gaston Alexis Sieiro, 38 anni), corsara 71-59, con 21 punti di Sieiro e 16 di Parma Benfenati.

Serie D. Vittoria interna per la Berrutiplastics Torre (4) nella poule playout di Serie D. La formazione di Corradini prova a scappar via già ad inizio ripresa, ma Mondini tiene a galla l’Antal Pallavicini (2); nel quarto periodo, trascinati dai 18 punti di Mazzi, i torriani mettono a segno il break decisivo. Oggi alle 17, sempre per la poule playout, al PalaMalagoli di Novellara si sfidano il Nubilaria (4) e la capolista Voltone (6).

Berrutiplastics Torre 77

Antal Pallavicini 63

La Torre: Canuti, Folloni 2, Davoli A. 15, Frilli 1, Magliani 5, Martelli, Pezzarossa 4, Mazzi F. 18, Campani 10, Guidetti 7, Cantergiani 15. All. Corradini.

Antal Pallavicini: Morra 3, Santoro, Nanni G. 5, Mondini 22, Zambonelli 8, Sartini, Nanni M. 12, Zuppiroli, Morara 9, Fain 4, Caporale ne, Bartalotta ne. All. Simeone.

Arbitri: Menegardi di Torrile e Djolev di Bettola.

Note: parziali 16-9, 30-36, 53-54.