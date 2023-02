Occhio, la partita di Ancona nasconde insidie

di Francesco Pioppi

Parola d’ordine: continuità. Andiamo subito al punto, perché dopo sette vittorie consecutive, oggi al ‘Del Conero’ di Ancona (ore 17,30, partita visibile su Sky Sport oltre che su Eleven) andrebbe benissimo anche un pareggio.

Il motivo è molto semplice, i granata - come al solito incerottati e con cinque giocatori in diffida (Laezza, Guglielmotti, Kabashi, Rosafio e Pellegrini) - si troveranno di fronte la squadra più in forma del momento. Colavitto ha plasmato un gruppo a trazione anteriore che non a caso risulta essere il secondo miglior attacco del girone B con 39 gol realizzati (guida la Regia a 42).

A questo arsenale offensivo i marchigiani hanno aggiunto quel Federico Melchiorri (foto) che tutti gli addetti ai lavori hanno definito come il ‘colpaccio’ del mercato di gennaio. Parliamo effettivamente di un giocatore di grandissimo talento che, se avesse avuto qualche infortunio in meno, avrebbe probabilmente trascorso tutta la carriera in Serie A.

Il biglietto da visita del classe ’87 è comunque stato di quelli da ricordare: due reti in due partite, la prima con la Vis Pesaro e la seconda - un capolavoro - col Montevarchi.

Sugli esterni agiranno Petrella e Moretti, mentre a dirigere le operazioni ci sarà capitan Emanuele Gatto. Al di là dei singoli però, colpisce la continuità del collettivo, capace di mettere assieme cinque vittorie nelle ultime sette, senza mai uscire dal campo sconfitto.

Ovviamente la Reggiana ha numeri ancora più importanti, ma come accennavamo, non mancano le defezioni. Montalto ha accusato un nuovo affaticamento e resterà a casa così come capitan Rozzio, mentre Rossi e Cremonesi saranno in panchina per onor di firma e anche Cauz potrà fare al massimo uno spezzone.

Parliamo di giocatori che fino a qualche settimana fa hanno costituito l’asse portante della squadra. Non di gregari. I dubbi di Diana sono soprattutto due: la mezzala sinistra, con Nardi che ha speso tantissimo nelle ultime due e potrebbe essere rimpiazzato da Vallocchia, e l’attaccante da affiancare a Lanini visto che Pellegrini non è al meglio per un risentimento muscolare. Il golden boy reggiano potrebbe anche partire comunque titolare, ma non dovrà forzare, per evitare guai peggiori.

Per il resto, la difesa sarà praticamente obbligata (Luciani, Hristov e Laezza) e anche sulle corsie laterali non ci saranno rivoluzioni (Guglielmotti a destra e Guiebre a sinistra). Anche Cigarini sta facendo gli straordinari, ma dovrà stringere i denti almeno inizialmente, poi magari sarà rilevato da Muroni a gara in corso. Nel frattempo il Cesena, ora a -7, ospiterà il Siena. L’importante è dare continuità, poi al novantesimo si guarderanno anche gli altri risultati.