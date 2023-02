Un fine settimana all’insegna del gusto nei golf club reggiani. Al Santo Stefano il Salumi Veroni Challenge è stato vinto da Mario Odinelli con 74 colpi. In prima categoria Fausto Landini (35) ha preceduto Maurizio Barberini (32), in seconda Stefano Bottura (39) ha ottenuto la vittoria con il miglior punteggio netto assoluto di giornata seguito da Massimo Roberto (36) mentre in terza Tienno Schiatti (34) si è imposto davanti a Vanni Pivetti (31). Premi speciali a Giuseppe Nizzoli (37), miglior senior, e Claudia Casali (30), lady. Al Matilde celebrato il Parmigiano Reggiano. La gara a coppie ha visto prevalere Cristian Monari e Andrea Gandolfi nella categoria lorda, grazie a un giro in 70 colpi, e Claudia Terzi con Marco Bodini (44) in quella netta. Domenica, nella formula individuale, il migliore è stato Leonardo Prampolini con 80 colpi. Ad Alice Montanari (43) e Andrea Fava (47) i premi di categoria.

