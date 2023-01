Offese all’arbitro: tre turni a Mastaj

Già programmati per mercoledì 1° febbraio, i recuperi dei match di Promozione e Prima categoria rinviati per neve o pioggia.

Si tratta di Atletic Progetto Montagna-BibbianoSan Polo, Castellarano-Fabbrico e Vianese-Scandianese, mentre in Prima categoria soltanto Real Casina-Reggiolo.

Le decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza tre giornate all’attaccante Davide Mastaj (Campagnola) perché, alla notifica dell’espulsione, offendeva l’arbitro. Una gara a Pacella (Arcetana) e Camara (Campagnola). In Promozione multa di 150 euro al Montecchio per intemperanze dei tifosi. Out fino all’8 febbraio il vice-allenatore Mauro Ghillani (Montecchio) per gravi proteste verso l’arbitro. Due turni a Terzi (Montecchio). Una gara a Ligabue (Casalgrande), Zavaroni (Montecchio), Owusu (Riese). In Prima categoria una giornata a Bucci, Keita e Marchese (Boca Barco), Pin (Gattatico), Mezzana (Guastalla), Tinterri (Luzzara), Baldini (Povigliese), Anceschi e Morani (Quattro Castella). In Seconda categoria una gara a Ligabue (United Albinea) e Ferretti (Virtus Bagnolo). In Terza un turno a Peterlini (Reggio Calcio).