Oggi gran finale per la Castelnovo ne’ Monti Cup

Si conclude oggi alle 15,45, con la finale, la sesta edizione della Castelnovo ne’ Monti Volley Cup, il torneo di pallavolo maschile Under 17 che si sta svolgendo all’ombra della Pietra. Dopo le semifinali in programma nella mattinata, infatti, sarà il PalaGiovanelli a fare da teatro al momento decisivo di una manifestazione che ha visto ai nastri di partenza otto formazioni provenienti da Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana. Nella fase eliminatoria spicca il 3-0 della Pieve Volley Tricolore (foto) nel derby col Volley Ball San Martino, che riscatta il kappao senza acuti nel match d’esordio dei cittadini contro il New Volley Vizzolo, sotto gli occhi della prima squadra fresca di salvezza in Serie A2. Sia Pieve che San Martino, invece, hanno perso 3-0 coi Mandrillo Kosmos. I Vigili del Fuoco, invece, hanno perso 2-1 con la Pallavolo Massa, per poi cadere 3-0 contro il Monte Volley Montebelluna. La Castelnovo ne’ Monti Volley Cup, oltre alla pallavolo giocata, ha permesso agli atleti di partecipare a varie iniziative scoprendo la Pietra di Bismantova e il tradizionale gioco dello "Scusin".