Oggi in via Agosti si inizia a studiare la Cremonese

Riprendono oggi pomeriggio al centro sportivo di via Agosti gli allenamenti della Reggiana. I ragazzi di Nesta hanno infatti usufruito di due giorni di riposo assoluto dopo il derby col Parma, ma adesso dovranno sfruttare la sosta (prossimo appuntamento sabato 16 settembre alle 16,15 con la Cremonese al ‘Giglio’) per inserire al meglio tutti i giocatori che sono arrivati al fotofinish del calciomercato. Parliamo, in particolare, di Domen Crnigoj, Cedric Gondo, Marko Pajac, Filippo Melegoni e Jacopo Da Riva, ma anche di Janis Antiste che – pur avendo già esordito sabato contro il Parma – ha bisogno di entrare al più presto nelle dinamiche della squadra. Per la prossima gara con la Cremonese tornerà a disposizione anche Alessandro Marcandalli che ha scontato la giornata di squalifica per l’espulsione rimediata col Palermo. Sono invece già tre, in altrettante gare di campionato, i cartellini gialli per Alessandro Bianco che alla prossima ammonizione entrerà in diffida.

Francesco Pioppi