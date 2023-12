Oggi la maratona

E’ arrivato il gran giorno della 27ª edizione della Maratona di Reggio Emilia, Città del Tricolore. Parte questa mattina alle 9 da piazza della Vittoria che è come un simbolo, visto che vi tornerà dopo 42 chilometri circa, non importa con quale tempo, la sua vittoria l’avrà comunque ottenuta.

Al via sono attesi 1600 atleti da tutta Italia e da una ventina di paesi stranieri, a partire da quel Kenia che mette sempre qualcuno tra i favoriti sia tra gli uomini, sia tra le donne. Corse di contorno, la 10 miglia goliardica e la Charity Run di soli 4 chilometri, con incasso devoluto a dieci onlus reggiane. Quest’anno la maratona avrà una dedica particolare, a Serafino Lasagni, organizzatore di gare e a sua volta maratoneta, che ci ha lasciato solo un paio di giorni fa. Sarà un’emozione in più, perché la maratona è emozione pura, al punto che tante volte abbiamo visto maratoneti arrivare e saltare di gioia, oppure concedersi a un piano dirotto. Il percorso è quello che va a Montecavolo con andata e ritorno, previsto il primo arrivo maschile intorno alle 11,10. Per la prima donna, una ventina di minuti in più.