Oggi stage d’eccezione con Santopadre

Vincenzo Santopadre ospite domani e domenica al Circolo Tennis Reggio Emilia. L’allenatore capitolino scenderà in campo a Canali per uno stage dedicato agli adulti ad alta specializzazione, dove i partecipanti avranno la possibilità di mettere in pratica le metodologie tecnico-tattiche della specialità del doppio, riportate da un tecnico di fama internazionale. Il programma prevede il ritrovo alle 14,30 di domani con l’allenamento sui campi in boltex, seguito alle 19 da una chiacchierata e dalla cena che si terrà alle 20,15 presso il ristorante del Circolo; l’indomani, dalle 9 alle 13, lo stage proseguirà sempre sui campi del PalaCimurri. Santopadre, classe 1971, ha raggiunto da tennista la Top 100 del ranking mondiale sia in singolare che in doppio, conquistando in quest’ultima specialità un titolo ATP nel 1997 in Uzbekistan, oltre ad una finale due anni dopo a Casablanca. Da allenatore ha seguito fino a qualche settimana fa l’ascesa di Matteo Berrettini, guidandolo alla finale di Wimbledon.

d.r.