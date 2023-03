Oggi torna Guiebre Il club ospite di Clevertech

Abdoul Guiebre sarà regolarmente in campo sabato alle 17,30 per la sfida con la Recanatese. È questa la bella notizia che filtra dal quartier generale granata, con il laterale del Burkina Faso che atterrerà oggi nel tardo pomeriggio a Bologna e domani sarà a disposizione di mister Aimo Diana. Il giocatore torna da una settimana in cui la sua nazionale ha affrontato per due volte il Togo a Marrakesh (Marocco) per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Nella prima è sceso in campo e il suo Burkina Faso ha vinto 1 a 0, nella seconda – disputata martedì alle 21 italiane – è invece rimasto a guardare. Il suo recupero è importantissimo perché la ‘freccia granata’ è uno dei pochi elementi in rosa in grado di superare in uno contro uno l’avversario diretto e poi perché, complice la squalifica di Guglielmotti, Fiamozzi dovrà essere impiegato a destra.

Ieri sera i dirigenti granata e alcuni giocatori sono stati ospiti del top sponsor ‘Clevertech’, azienda leader nell’automazione robotica, nella sede di Cadelbosco Sotto.

Francesco Pioppi