Olbia pronta a combattere per il punto salvezza

di Francesco Pioppi

Mancano 180 minuti, al massimo, prima di poter avere i verdetti definitivi. Le cose sono chiare: se la Reggiana vincerà prima ad Olbia e poi in casa con l’Imolese sarà promossa in Serie B. Se non lo farà, allora dovrà sperare che contemporaneamente le rivali - Entella e Cesena - perdano terreno. A fare paura sono soprattutto i liguri, ora a -2, mentre i romagnoli sono attardati di 4 lunghezze. Oggettivamente tante anche per un collettivo, come quello di Toscano, che ha comunque dimostrato di essere sul pezzo. Zamparo e soci invece ospiteranno la Recanatese e poi andranno a Siena. È sempre complicato capire le dinamiche delle ultime partite (che si giocheranno tutte in contemporanea), ma probabilmente la squadra di Sbaffo – attualmente a tre punti dai playoff – potrebbe rappresentare l’ultimo ostacolo ‘reale’ allo strike dell’Entella, visto che i toscani sono ottavi e hanno già in tasca il pass per la postseason. Fatta questa breve digressione, la strada maestra resta sempre quella: la Reggiana faccia la Reggiana e vada a vincere ad Olbia, poi si penserà all’ultima con l’Imolese che – giusto per complicare un po’ le cose – ha subito due punti di penalizzazione e quindi adesso rischia la retrocessione diretta (il Montevarchi, ultimo, è a -3). I sardi hanno virtualmente raggiunto la salvezza vincendo 3 a 2 proprio con la Recanatese (manca un punticino per la matematica) ma venderanno cara la pelle. Il campo è in ottime condizioni, chi lo ha visto da vicino recentemente parla di un ‘tavolo da biliardo’. Questa può essere presa come un’ottima notizia per una squadra che vuole sempre giocare a calcio come la Reggiana. Il leader è il solito Daniele Ragatzu, uno dei giocatori più talentuosi dell’intera Serie C che ogni estate riceve diverse offerte dalle squadre del ‘continente’, ma le rispedisce al mittente: lui sta bene nella sua Sardegna (difficile dargli torto…) e ha fatto una scelta di vita. In passato aveva tentato un approccio anche l’ex direttore sportivo Doriano Tosi, ma la risposta è sempre stata la stessa. In panchina c’è Occhiuzzi che Goretti conosce bene perché lo ha avuto nella stagione scorsa al Cosenza. Il diesse era partito con Zaffaroni, poi aveva promosso Occhiuzzi a inizio dicembre per cercare di dare la scossa alla squadra. Ma a febbraio Goretti chiamò ‘Rambo Bisoli’ che riuscì nel miracolo di salvare la categoria.

Ad arbitrare sarà Davide Di Marco di Ciampino (assistenti Lazzaroni e Ravera, 4° uomo Scarpa) che ha già diretto due volte i granata quest’anno: all’andata col Siena (espulso Montalto, sconfitta per 1 a 0) e al ritorno col Gubbio (vittoria per 3 a 1).