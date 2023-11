Olisevicius torna a vestire il biancorosso

Osvaldas Olisevicius torna a vestire i colori biancorossi, ma solo per gli allenamenti. Questa la notizia carrivata ieri dal quartier generale di via Martiri della Bettola e che ha immediatamente scatenato l’affetto e la fantasia dei tanti tifosi ‘nostalgici’ che vorrebbero rivedere il cecchino lituano in partite ufficiali. Un’ipotesi però da scartare in maniera inequivocabile, perché l’ala lituana non è mai stata nei piani societari del gm Claudio Coldebella né in quelli tecnici di coach Priftis. Ai margini già dall’inizio dell’estate, così com’era successo anche ad Andrea Cinciarini, ‘Osi’ si è sempre allenato da solo, ma a differenza dell’ex capitano biancorosso (ora a Saragozza) non ha ancora trovato una sistemazione. In estate c’era stato il forte interesse di Cremona, piazza che però non aveva convinto né l’agente né il giocatore, e poi a ruota un sondaggio di Sassari dopo l’infortunio di Bendzius, ma non si è mai andati oltre. Proprio per cercare di agevolare il condizionamento fisico (e una successiva partenza…) di Olisevicius, la società ha aperto alla possibilità che il giocatore faccia allenamento con gli (ex?) compagni di squadra. L’uscita del giocatore permetterebbe anche alla società di risparmiare una somma di denaro significativa, visto che con la precedente gestione gli era stato fatto firmare un contratto esoso che rappresenta anche uno dei motivi di questo impasse. Intanto ’Osi’ avrà la possibilità di tirarsi a lucido in attesa di una nuova sistemazione che farebbe tutti felici.

Francesco Pioppi