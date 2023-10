Oltre mille cuori granata alla festa di Marassi. Dopo 24 anni la Reggiana ritrova il Genoa

Pensando a Genoa-Reggiana di domani (ore 15, sedicesimi di Coppa Italia) è proprio il caso di dirlo: sarà prima di tutto spettacolo sugli spalti, e non solo. Prima ancora dei ventidue che scenderanno in campo, sarà protagonista assoluto il gemellaggio forte che unisce le due tifoserie.

L’ultimo incrocio ufficiale tra le due risale a 24 anni fa, in B: il 9 maggio del ’99 il Grifone sbancò Reggio per 3-1. A Genova, invece, l’andata si giocò il 13 dicembre del ’98 e finì 1-1.

In questi 24 anni quante volte abbiamo visto vessilli granata nella curva genoana, o bandiere rossoblù tra le Teste Quadre in Curva Sud al "Città del Tricolore"? Dopo quasi un quarto di secolo ecco che le due tifoserie saranno protagoniste assolute insieme in uno stadio per una partita ufficiale tra le due squadre di una vita intera.

E sarà, inevitabilmente, una giornata di festa. L’ultimo dato ufficiale è di 1044 biglietti venduti ai reggiani (c’è tempo per l’acquisto fino alle ore 19 di oggi). Oltre un migliaio di cuori granata pronti a raggiungere i "fratelli" rossoblù. In totale venduti oltre 10mila tagliandi: quindi almeno 9000 ai genoani, ma saranno di più.

Un comunicato della "Gradinata Nord" genoana ha svelato quale sarà il pre gara delle due tifoserie. I tifosi genoani accoglieranno i reggiani al parcheggio della Piastra di Genova Est alle 11.30 di domattina, e da qui partirà un corteo unito all’insegna del granata e del rossoblù fino allo stadio. Tutti insieme, per omaggiare "un rapporto sincero, leale e duraturo, un gemellaggio non solo tra gruppi ultrà, ma che coinvolge le intere città"; così recita una parte del comunicato. Verso mezzogiorno, poi, il corteo si dirigerà a piedi verso il "Luigi Ferraris": saranno circa 20 minuti di tragitto. Non solo fuori dallo stadio, ma ci sarà un momento colorato anche nel momento immediatamente precedente al fischio d’inizio. Sul terreno di gioco, i rappresentanti delle due tifoserie sfileranno con le bandiere dei propri colori vicine. Anche storia dello sport.

I tifosi reggiani se vorranno potranno visitare il "Museo della Storia del Genoa", in via al Porto Antico 4, sempre a Genova. È allestita (fino al 26 novembre) una sezione speciale dedicata alla tournèe del Genoa in Sudamerica, datata 1923. Partecipò a quel viaggio, come aggregato, Felice Romano, campione granata degli anni Venti, nonché unico giocatore nella storia granata a vestire la maglia della Nazionale azzurra maggiore mentre giocava per la "Regia".

Sarà possibile vedere una pellicola rinvenuta lo scorso anno, con Romano protagonista.

Tornando ai giorni nostri: tra i genoani c’è Bani, difensore in granata nel 2012-2013 in C (24 presenze, un gol). Tanti, invece, gli ex Grifone oggi nella Reggiana: Pajac, Marcandalli, Portanova e Melegoni sono tutti in prestito dal club rossoblù; poi ci sono Fiamozzi e Sampirisi che hanno giocato a Genova. Tanto per non farsi mancare nulla: domani sarà Genoa-Reggiana anche per la Coppa Italia Primavera 2, sempre sedicesimi.

La squadra di Andrea Costa giocherà alle ore 14 a Vado Ligure. Una giornata, mai come in questo caso, di festa assoluta.