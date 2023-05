Omaggio al Grande Torino, ospiti anche Romano e Corradini

Rio Saliceto rende omaggio al mito del Grande Torino, con una giornata-evento che accenderà i riflettori dello sport nazionale sul comune reggiano. Stasera alle 18 il piazzale dello stadio comunale, in via IV Novembre, verrà intitolato a una delle più forti squadre della storia, entrata nella leggenda dopo la sciagura di Superga. Il 4 maggio 1949, l’aereo che riportava a Torino la formazione granata, reduce da un’amichevole giocata il giorno precedente a Lisbona, contro il Benfica, si schiantò, nella nebbia, contro i muraglioni di sostegno della Basilica di Superga. Morirono tutti: 18 calciatori, più 13 persone, tra dirigenti, staff tecnico, giornalisti ed equipaggio. Fu una delle tragedie più sconvolgenti per l’Italia, perchè colpì quello che era diventato il simbolo di una nazione impegnata nella durissima opera di ricostruzione del dopoguerra. Il sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi, ha voluto legare per sempre al suo paese l’immagine e i valori di questa squadra formidabile, orgoglio di un’Italia sfregiata dalla guerra. Dopo l’intitolazione e la "vernice" di un’opera dell’artista correggese Pax Serra, si svolgerà un’amichevole tra le squadre giovanili di Riese e Budrio. Al 20,45 incontro pubblico, al Teatro Comunale Montanari, con numerosi ospiti. Tra cui Francesco Romano e Giancarlo Corradini, ex giocatori del Toro (oltre che della Reggiana), Matteo Marani (attuale presidente della Lega Pro), Carmelo Salerno (numero uno della Reggiana), Ermete Fiaccadori (ex presidente della Reggiana, ora al vertice dell’Anpi provinciale), Giammaria Manghi (capo segreteria politica della presidenza della Regione).