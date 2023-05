Omar Dallari non smette e fa il vice Il Montecchio ne conferma undici

Continuano a prendere corpo le formazioni reggiane per la prossima stagione. Tante novità al Montecchio, dove il nuovo direttore sportivo sarà Matteo Panciroli, mentre Enea Ligabue sarà il nuovo direttore generale. Confermato il mister, Andrea Capanni, che dal primo di luglio potrà contare, per quanto riguarda il preparatore dei portieri, su Andrea Salvarani, che si occuperà anche dei portieri del settore giovanile. Cambia il vice mister: sarà Omar Dallari (foto sopra), 42 anni, che continuerà anche ad essere a disposizione come giocatore, e che prende il posto di Mauro Ghillani (passa alla guida della Juniores Elite). Il Montecchio ha anche confermato praticamente un’intera formazione, visto che sono arrivate 11 conferme ufficiali: si tratta di Filippo Contini (centrocampista del 2003), Alan Pavarini (difensore 19enne), Matteo Longhi (difensore del ’91), Leonardo Iaquinta (regista 34enne), Simone Blotta (terzino del ’98), Luca Bevilacqua (attaccante del 2003), Simone Neri (centrocampista di 21 anni), Luca Bassoli (centrocampista del ’99), e altri tre nomi pesanti come quelli di Matteo Attolini (attaccante del ’90), di Nicolò Dallaglio (fantasista 30enne), e del difensore Jacopo Oliomarini (’93). In Prima la Povigliese ha annunciato Maicol Saccani come nuovo direttore sportivo. Originario di Poviglio, ha già lavorato in questa società oltre che in quelle di Campeginese, Luzzara (dove ha avuto come allenatore mister Stefano Dall’Asta), Sorbolo, Brescello e Piccardo Traversetolo. Dopo la salvezza in Prima, Luisito Reggiani non sarà più il mister del Boca Barco, che nelle prossime ore troverà il sostituto. Lo Sporting Cavriago, dopo la salvezza in Seconda, riparte dal diesse Roberto La Spada e da mister Gisberto Rocchi (affiancato da Antonio Carotenuto), tutti confermati. La neopromossa Saxum punta su mister Marco Bedogni (foto), che nell’ultima stagione ha guidato per la prima parte dell’annata il Real Casina.

