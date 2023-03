Omer Suljanovic nella baby Eurolega

Domenica diventerà maggiorenne e si vuole regalare un compleanno speciale. Omer Suljanovic, gioiellino della cantera biancorossa, è, infatti, impegnato da oggi a domenica a Belgrado per l’ultimo round di qualificazione dell’Adidas Next Gen Tournament. La kermesse, rappresenta una sorta di Eurolega giovanile a più tappe ed è riservata alle migliori formazioni under 18 europee e l’atleta austriaco è stato inserito nel roster del Next Gen Team, squadra formata dai talenti provenienti da diverse formazioni che non prendono parte alla manifestazione. L’ala-pivot biancorossa giocherà un doppio confronto domani alle 11 contro il Partizan Belgrado e alle 19 contro Valencia. Sabato alle 15, ultimo match del girone contro la Stella Rossa, poi domenica andranno in scena le finali. Chi vince raggiungerà alle final-four le già qualificate Barcellona, Badalona e Real Madrid: la cornice sarà il parquet di Kaunas dal 19 al 21 Maggio dove, negli stessi giorni, si svolgerà l’atto finale dell’Eurolega e il Next Gen Tournament sarà un prelibato antipasto.

