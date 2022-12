Open CT Reggio, due atleti di casa in finale Oggi in campo Andrea Guerrieri e Giulia Guidetti

Due atleti del CT Reggio in finale oggi sui campi di casa per l’ottava edizione del- l’Open CTRE. Alle 17, in contemporanea, si assegnano infatti i titoli: nel tabellone femminile successo contro pronostico di Giulia Guidetti, che lascia un solo game alla toscana Alessandra Anghel (CT Pontedera, 6-0, 6-1) e ora troverà sulla sua strada la parmense Elena Bocchi (TC Parma), che ha battuto la testa di serie numero 1 Maria Vittoria Viviani (Tennistica Piombinese) dopo il ritiro di quest’ultima sul punteggio di 6-2, 2-0.

Nel torneo maschile, che vedeva 90 atleti ai nastri di partenza, tutto facile per il favorito Andrea Guerrieri: l’atleta del circolo cittadino, dopo il 6-1, 7-6 dei quarti a Sergio Badini (CT Persiceto), ha avuto la meglio 6-3, 6-1 su Luca Parenti (Meridiana Modena). Sulla strada per la vittoria, ora, ci sarà Gianluca Cadenasso (TC Genova), numero 3 del seeding, che ha sconfitto 3-6, 6-3, 6-4 Riccardo Mascarini (Canottieri Ticino Pavia).