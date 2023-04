Operato Anim, valanga di messaggi sui social: molti tifosi vogliono che resti biancorosso

L’obiettivo per lui, adesso, è rimettersi in sesto per tornare più forte di prima. Se questo accadrà in maglia biancorossa è presto per dirlo, troppe le variabili in gioco, ma di sicuro Sacar Anim potrà contare, da qui a quando tornerà a calcare i parquet, sul sostegno di tutti gli appassionati di basket, reggiani in prima fila.

Dopo la rottura del tendine d’achille della gamba destra, che il forte esterno Usa si è procurato nel corso del match contro Varese, ieri l’atleta è stato sottoposto all’intervento di ricostruzione del tendine.

Ad effettuare l’operazione il guru per eccellenza della materia, il dottor Rodolfo Rocchi, che da anni aiuta molti sportivi, cestisti e non solo, a recuperare da problematiche anche piuttosto complesse. Ora Anim dovrà osservare un periodo di assoluto riposo, almeno tre settimane, prima di dare avvio al percorso riabilitativo.

Nei limiti del possibile, conoscendo il suo temperamento e dedizione mostrata verso la causa Unahotels in questi difficili mesi, troverà certamente il modo di manifestare il suo sostegno ai compagni, magari, se i sanitari daranno via libera, sin dal delicatissimo match di domani sera, al PalaBigi, contro Treviso; un po’ come fece, vittima di analogo infortunio, capitan Rudy Valenti nell’annata 20112012.

In quel frangente la Pallacanestro Reggiana ottenne l’obiettivo agognato: la promozione in serie A. Ora sta lottando per restarci e avere l’appoggio, anche solo a livello emotivo, di uno dei giocatori che più si sono battuti sul parquet, sarà sicuramente un importante valore aggiunto positivo.

A testimonianza della stima che Anim si è guadagnato sinora sono anche i tantissimi messaggi di incoraggiamento e affetto pervenutigli via social: oltre il centinaio considerando sia la pagina ufficiale della società, sia i principali siti che si occupano di basket nella nostra città.

Molti fans si augurano anche che il buon "Sac" possa restare biancorosso. In linea teorica lo è fino al 2024, con possibilità da parte dell’Unahotels di uscire unilateralmente dall’accordo entro giugno di quest’anno. Poiché le qualità il giocatore le ha, la situazione sarà oggetto di attenta analisi da parte di management e staff tecnico.

Gabriele Gallo