OR a tutta birra, Casalgrandese beffata

L’OR Reggio Emilia (48) continua nella propria corsa al vertice del campionato di Serie B. La trasferta fiorentina di Borgo San Lorenzo, sul campo di una Mattagnanese (30) in gran forma, nascondeva non poche insidie, ma alla squadra di Margini sono bastati 5’ per mettere le cose in chiaro, giusto il tempo di piazzare un uno-due micidiale firmato Mazzariol-Valtin Halitjaha. Di quest’ultimo, poi, il provvisorio 3-0 a fine primo tempo, prima delle reti di Ruggiero e del già citato Mazzariol per il 5-1 finale.

L’OR mantiene il primato con 6 punti su Grosseto, secondo, e mercoledì sarà impegnata in casa con il BFC 1909 per conquistare l’accesso alle Final Eight della Coppa Italia di categoria. Sconfitta beffa ed immeritata, invece, per la Real Casalgrandese (13), che gioca alla pari nel match interno con la Sangiovannese (40), quarta forza del torneo, prima di arrendersi 3-2: i ceramici passano in vantaggio con Giordano, la squadra avversaria impatta e sorpassa nella ripresa prima del 2-2 a 2’ dalla fine sempre di Giordano. Ad un secondo dalla fine la beffa.

Serie C1. Occasione da non fallire, alle 16, per il Bagnolo calcio a 5 (31). La squadra di Barozzi, battistrada del campionato di Serie C1, riceve il Futsal Sassuolo (27) dell’ex Antonietti in un match chiave per la corsa promozione: contro la terza forza del torneo, i giallo-neri devono approfittare del pari di ieri del Forlì, fermato sul 2-2 dal Rimini ed ora a -2 con due gare in più.

Serie A2 donne. Restando in casa Bagnolo (7), ma parlando di A2 femminile, le ragazze di mister Nobile conquistano un pari prezioso, fermando sul 5-5 interno le sarde dello Jasnagora (28), quarte della classe. Un risultato che fa morale e può risultare fondamentale nella corsa salvezza.