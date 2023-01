OR a valanga sul Grosseto

OR REGGIO EMILIA

ATLANTE GROSSETO

OR REGGIO EMILIA: Guennounna, Khelifa, Lafif, Halitjaha V., Caffarri, Arduini, Franco, Ruggiero, Halitjaha F., Mazzariol, Aquilini. All. Margini.

ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Patkowski, Da Silva, Galeota, Baluardi, Nil. Gianneschi, Pittaro, Mateo, Liburdi, Brunelli, Lessi. All. Izzo.

Arbitri: Puvia di Carrara e Pellegrino di Lecce (Crono: De Giorgi di Modena).

Reti: pt 10’40 Ruggiero (OR); st 1’00 Nil (A), 2’05 Mazzariol (OR), 14’15 e 19’08 Halitjaha V. (OR).

L’OR Reggio Emilia si conferma sempre vittoriosa tra le mura amiche in stagione, superando 4-1 nel primo turno della Coppa Italia di Serie B l’Atlante Grosseto.

Ruggiero apre le marcature a metà primo tempo, prima del pari siglato dallo spagnolo Nil ad inizio ripresa; Mazzariol, su assist di Arduini, riporta immediatamente avanti gli uomini di Margini, che poi chiudono i conti con la doppietta di Valtin Halitjaha.

La squadra cittadina, nel prossimo turno, se la vedrà con il BFC 1909, che ha regolato 3-2 la Sangiovannese.