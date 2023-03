OR ancora travolgente Real sconfitta a Prato

L’OR Reggio Emilia (58) è

sempre più vicina alla promozione in A2.

Il 5-1 interno con la Vigor Fucecchio (21) permette alla squadra di Margini di consolidare il primato e di salire a +13 puntisull’Atlante Grosseto, quarta della classe: con cinque giornate ancora da giocare per il salto di categoria serve praticamente solo la matematica.

All’Arena Sport i padroni di casa scendono in campo in formazione rimaneggiata, visto che mancano Guennouna, capitan Edinho e Valtin Halitjaha, ma nessuno se ne accorge: nel primo tempo Arduini spiana la strada con una doppietta, mentre nella ripresa sono le due reti di Mazzariol, inframezzate dalla terza rete personale dello scatenato Arduini, a chiudere i conti.

Sconfitta esterna, invece, per la Real Casalgrandese (18), che rimane al terzultimo posto della graduatoria cadendo 4-1 sul campo del Futsal Prato (38), una delle formazioni più in forma del torneo: i ceramici reggono un tempo, visto che si va all’intervallo senza reti, per poi perdere contatto nella ripresa. Inutile la rete della bandiera, firmata da Ortiz.

Il week end prossimo il campionato osserverà la sosta per le Final Eight di Coppa Italia: l’OR va a caccia del titolo a Porto San Giorgio, iniziando la propria corsa venerdì nei quarti con Recanati.

Bagnolo – Festa davanti ai propri tifosi per un Bagnolo (46) già promosso in B da una settimana: i giallo-neri, tuttavia, non si distraggono e conquistano la 15esima vittoria in 18 gare stagionali, regolando 6-3 i piacentini del Baraccaluga (28).

Il protagonista è Schiavoni, autore di una doppietta; completano lo score le singole di Pittella, Muto, Caccia e Neviani.

Sempre restando in chiave Bagnolo (16), ma parlando di A2 femminile, oggi alle 17 trasferta a San Marino (27) per Faragò e compagne, in cerca del terzo successo di fila per allontanare la zona playout.