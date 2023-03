OR, blitz a Grosseto Serie A2 a un passo

Promozione in A2 sempre più vicina per l’OR Reggio Emilia (55), che sbanca la Bombonera di Grosseto rifilando un netto 5-2 all’Atlante (45), ex seconda forza del torneo.

L’inizio della squadra di Margini è da grande squadra: dopo 2’, infatti, Valtin Halitjaha e Ruggiero hanno già "bucato" due volte la retroguardia toscana, mettendo la sfida in discesa. Nel finale di primo tempo viene espulso il portiere Guennounna ma il giovane Aquilini non lo fa rimpiangere: una sua parata dà il via al contropiede dello 0-3 di Mazzariol, poi sono Valtin Halitjaha e capitan Edinho a chiudere i conti.

Il vantaggio sulla quarta piazza è di 10 lunghezze (più scontro diretto a favore), a 6 giornate dal termine il traguardo è a portata di mano.

Nell’altro match di Serie B bene la Real Casalgrandese (18), che travolge l’Aposa Bologna (13) con un netto 8-1: al PalaKeope i protagonisti sono Checa e Marzano, autori rispettivamente di un tris e di una doppietta, completano lo score Rengifo, Ortiz e una autorete.

Festa Bagnolo. In Serie C1 stappa lo champagne il Bagnolo (43), che vince 4-2 a Montale (6) ed è matematicamente promosso con 3 giornate d’anticipo, tornando nei campionati nazionali dopo 2 stagioni di assenza: Forlì, infatti, è a -7 ma deve ancora osservare il turno di riposo, quindi per gli uomini di Barozzi può scattare la festa. Le reti giallo-nere portano la firma di Di Carlo (2), Muto e Avino.

Serie C2. Prosegue, infine, la marcia positiva del Futsal Guastalla (25), che blinda il terzo posto superando in casa nella penultima di regular season la Mader Bologna (28), seconda della classe. Nelle fila rosso-blu i marcatori sono Muraca, Cirrito, Corso e Grillo.

A2 donne. Oggi alle 16 importante scontro diretto in casa Bagnolo (13): la squadra di Nobile, terzultima in classifica, sfida le venete del Futsal Hurricane (15) con l’obiettivo di uscire dalla zona playoutdi Serie A2 femminile.