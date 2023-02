OR, che peccato: subisce il pari a una manciata di secondi dalla fine

Pari nel big match di Serie B per l’OR Reggio Emilia (52), raggiunta ad una manciata di secondi dalla fine dal BFC 1909 (45), secondo della classe. La formazione di Margini va sotto nel primo tempo, poi trova il guizzo giusto per impattare e sorpassare a 1’ dalla fine con la doppietta di Ruggiero; nel finale il capitano ospite Revert Cortes firma il 2-2, punendo come all’andata i granata in azione da portiere di movimento. Pari esterno, invece, per la Real Casalgrandese (15), che strappa il 2-2 a Baricella sul campo del Balca Poggese (21): anche la squadra di Grossi va sotto nel primo tempo, poi riesce a riequilibrare la contesa con Rengifo e Checa.

Serie C1 e C2 - In Serie C1 il Bagnolo calcio a 5 (40) sbanca 3-1 il campo del Rimini calcio a 5 (14) e rimane a +7 sulla più immediata inseguitrice, il Forlì, che peraltro ha una gara in più rispetto ai giallo-neri di Barozzi.

In Serie C2 colpo esterno del Futsal Guastalla (19), che si impone 5-2 sul campo del fanalino di coda Bondanello (5) e sale al terzo posto della graduatoria, scavalcando in un sol colpo Cus Mo.Re e Ponte Rodoni.

A2 donne – Turno casalingo, alle 16, per il Bagnolo calcio a 5 (10), che riceve l’Infinity Futsal (28), quinto in classifica. Duplice lo scopo delle ragazze di Nobile: provare a colmare il gap che le separa dalla decima piazza, sinonimo di salvezza diretta, e allo stesso tempo tenere dietro Santu Predu e Cus Cagliari, distanti rispettivamente uno e due punti, penultima e ultima della classe.