OR, liquida l’Aposa e chiudi il girone di andata al top

Impegno casalingo per l’OR Reggio Emilia (33), che chiude il girone d’andata di Serie B ospitando alle 16 all’Arena Sport i bolognesi dell’Aposa (8). Valtin Halitjaha (nella foto) e compagni, già certi del titolo di campioni d’inverno, vogliono approfittare della sfida alla penultima della classe per mantenersi saldi al comando del girone, lanciando un chiaro segnale alle rivali, facendo leva su quella che è la retroguardia meno battuta dell’intera categoria con 22 sole reti subite in 12 match.

Missione complicata, invece, per la Real Casalgrandese (10), chiamata ad interrompere una striscia negativa che dura da tre gare al PalaSavena di San Lazzaro contro il BFC 1909 (29): per provare a restare in partita occorrerà fermare l’attacco felsineo, il secondo più prolifico del raggruppamento con 6 reti di media a partita.

Coppa Italia. Via alle final four regionali di Coppa Italia per il Bagnolo calcio a 5, che alle 17,30 alla Sky Arena di Salsomaggiore Terme sfida il X Martiri Futsal andando a caccia di un posto nella finale in programma alle 15 di domani; l’altra semifinale, alle 15, mette in programma Futsal Parma-Faenza. La vincente della manifestazione accederà poi al tabellone nazionale.

A2 femminile. Sempre restando in tema di Bagnolo (5), riparte alle 20,30 il campionato di A2 femminile e per la squadra giallo-nera è in programma la sfida casalinga con le torinesi dell’L84 (22), che in classifica occupano la seconda piazza: per lanciare la volata salvezza, migliorando l’ultimo posto detenuto in compagnia di Santu Predu e Cus Cagliari, occorre andare a caccia di un risultato di prestigio.

d.r.