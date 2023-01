OR per confermare la vetta Real per invertire il trend

OR Reggio Emilia (36) in casa per consolidare la vetta. La formazione granata, che comanda la classifica di Serie B, apre alle 17 il girone di ritorno ospitando all’Arena Sport il Futsal Prato (20), settimo della classe. Alessandro Arduini (foto), e compagni, sempre vittoriosi davanti al pubblico amico in stagione, puntano sulla difesa bunker per mantenere a distanza le rivali: in solo una occasione, su 6 incontri disputati in città, la porta di Guennouna è stata violata più di una volta, se non è un record poco ci manca. Trasferta toscana per una Real Casalgrandese (10) in serie negativa, in campo alle 17,30 contro l’Atlante Grosseto (30), quarta forza del raggruppamento: la salvezza, per gli uomini di Grossi, non è in pericolo, viste le 10 lunghezze di vantaggio sul fanalino Bordighera, ma servirebbe una scossa per affrontare a testa alta la seconda parte di stagione, cercando di togliersi qualche soddisfazione.

Serie C1 – Ripartono i campionati regionali e per il Bagnolo calcio a 5 (28) è in programma immediatamente la sfida al vertice di C1: la squadra di Barozzi, reduce dal kappao nella finale regionale di Coppa contro Parma, è ospite alle 15 del Forlì (22), che occupa la seconda piazza a 6 lunghezze dalla vetta. Vincere significherebbe ipotecare una buona fetta di promozione. Ancora una settimana di pausa, in C2, per il Futsal, che riprenderà tra 7 giorni ospitando l’equipe Futsal Crevalcore.

A2 femminile – Giocherà martedì sera alle 21 il già citato Bagnolo (5) in un delicato scontro salvezza di A2 femminile: le giallo-nere, ultime in compagnia di Cus Cagliari e Santu Pretu, sono di scena a Bologna contro un Corticella (7) che le precede di 2 lunghezze.