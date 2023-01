OR prova ad allungare ancora Real in cerca di continuità

Turno casalingo per l’OR Reggio Emilia (42), in campo alle 17 all’Arena Sport nella terza giornata di ritorno di Serie B.

Sempre vittoriosa in stagione tra le mura amiche, la capolista ospita una Pontedera (24) che deve difendere la sesta piazza ed un posto nei playoff.

I padroni di casa vogliono proseguire la fuga che, complici le battute d’arresto delle inseguitrici, ha permesso loro di toccare il +8 sulla quarta piazza, dando il via alla fuga verso la promozione. Cerca continuità, invece, la Real Casalgrandese (13): il successo al cardiopalma con Fucecchio è servito a chiudere la serie "nera" di cinque partite, la trasferta bolognese delle 15 in quel di Sant’Agata (13) deve essere utilizzata come trampolino di lancio per abbandonare la terzultima posizione della graduatoria.

Serie C2. Dopo la bella vittoria interna con la capolista Crevalcore, trasferta bolognese alle 15 per il Futsal Guastalla (13): la seconda di ritorno di Serie C2 con L’Eclisse (4), penultima in classifica, può permettere ai rosso-blu di dare l’assalto al podio, distante al momento una sola lunghezza.

In Serie C1 turno di riposo per il Bagnolo calcio a 5 che, dopo aver blindato la vetta col successo di sabato col Santa Sofia, guarda con attenzione al match del Forlì, secondo, in campo davanti al pubblico amico con l’ostica Parma.

Under 19. A caccia di un posto tra le prime 8 della Coppa Italia di categoria c’è l’Under 19 della già citata OR Reggio Emilia: domani alle 16 la squadra di Parutto affronta la trasferta marchigiana di Mondavio (Pesaro) per la sfida al Mondolfo valida per il ritorno degli ottavi.

Da difendere c’è il vittorioso 2-1 interno di lunedì sera, per provare ad entrare nei quarti della manifestazione.