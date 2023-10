OR Reggio Emilia e Bagnolo in cerca di riscatto: derby e sfide in Serie A2 e B Femminile OR Reggio Emilia e Real Casalgrandese affrontano rispettivamente Dozzese e Pontedera in Serie A2 e B. Futsal Guastalla e Futsal Shqiponja giocano in C2. Bagnolo cerca i primi punti in B femminile a Pero.