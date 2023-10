OR, sabato il derby che conta. Arriva l’ambiziosa Dozzese

Dopo aver debuttato con una vittoria in trasferta col Real Fabrica di Roma, l’OR Reggio Emilia (Serie A2) si concentra sul big match: sabato alle 17 l’Arena Sport ospiterà il derby emiliano con la Dozzese, indicata dagli addetti ai lavori come la favorita numero uno per la promozione. Sulla gara di sabato, con uno sguardo al prossimo futuro, è tornato Alessandro Arduini (foto, in una curiosa espressione), autore della prima rete stagionale dei granata: "Non era facile esordire con una vittoria, specie su un campo ostico con un pubblico decisamente caloroso. Sapevamo sarebbe stata una gara incerta fino all’ultimo e il 2-1 finale lo dimostra. Dal mio punto di vista sono contento di aver segnato il gol del vantaggio, ma quello che più mi importa sono i tre punti". Sulla sfida di sabato: "La Dozzese è la favorita del campionato, l’abbiamo già affrontata in preseason. Dovremo essere molto più uniti del turno d’esordio per fare risultato pieno. Giochiamo all’Arena Sport e, davanti al nostro pubblico, non possiamo e non vogliamo sbagliare.

B femminile. In Serie B femminile secondo stop in altrettanti match per il Bagnolo femminile, che cade 4-1 in casa con la corazzata Athena Sassari. Bonatti firma il vantaggio locale dopo pochi istanti, ma le sarde si riorganizzano e hanno la meglio grazie alla fuoriclasse Da Rocha.