OR, se vinci raddoppi i festeggiamenti

L’OR Reggio Emilia (58) può festeggiare per la seconda volta in una settimana. Dopo aver sollevato al cielo la Coppa Italia di Serie B, al termine di una Final Eight di alto livello, la formazione di mister Margini gioca alle 21,15 a Sant’Agata (18) nel posticipo della quintultima giornata: vincendo, sarebbe certa del salto in Serie A2, dal momento che il quarto posto, occupato dall’Atlante Grosseto, sarebbe distante 13 lunghezze, troppe per essere colmate nelle restanti gare ancora da disputare. Sant’Agata, terzultima in classifica, non pare avere le armi per fermare i lanciatissimi granata, che tuttavia dovranno dimostrare di aver smaltito i festeggiamenti dopo la splendida impresa di domenica scorsa: la società, per bocca del presidente Sagaria, ha dichiarato di voler chiudere davanti a tutti anche in campionato, bissando il successo del 201819, per cui la certezza è che Edinho e compagni non molleranno la presa. La sfida d’andata vide una netta vittoria dell’OR per 5-1, dopo l’iniziale svantaggio firmato dall’ex Salerno.

Serie C1 - Il Bagnolo (46), già certo del salto in B, gioca alle 16 in casa con il X Martiri (29) nell’ultima giornata di regular season: è un’occasione, per la società giallo-nera, per celebrare la promozione insieme ai propri tifosi, con ricco buffet alla fine dell’incontro per tutti i partecipanti.

A2 donne - Domani alle 18 trasferta a Pero (47) per il già citato Bagnolo (20) in Serie A2 femminile: la formazione di Nobile affronta senza paure la capolista, dopo aver battuto domenica la Mediterranea, seconda forza del torneo, visto che servono punti per allontanare la zona playout. Nonostante una serie positiva che dura da 4 gare, infatti, il terzultimo posto è ancora a -1 e non è possibile tirare il fiato.