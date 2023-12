OR, terzo hurrà di fila. La Real sbanca Bagnolo

Vittoria in rimonta per l’OR Reggio Emilia (16), che centra il terzo successo di fila in Serie A2 superando 4-3 il fanalino Prato (3). La gara inizia in salita per gli uomini di Margini, che davanti al pubblico amico vanno sotto di 2 reti: Ruggiero e Valtin Halitjaha firmano la parità a 5’ dall’intervallo, ma Del Greco gela l’Arena Sport freddando Guennouna per il 2-3 con cui si va negli spogliatoi.

Al ritorno in campo l’OR non riesce a far breccia nelle difesa toscana fino a 2’ dalla fine, quando Arduini segna il liberatorio 2-2, poi dopo 1’ è ancora Ruggiero, servito da Mazzariol, a regalare tre punti pesanti ai suoi.

Serie B. Il derby reggiano di Serie B, invece, vede il successo a sorpresa della Real Casalgrandese (11), che sbanca Bagnolo (12) col punteggio di 6-5 ed esce temporaneamente dalla zona calda.

Muto apre le marcature per i padroni di casa, ma la reazione ospite è veemente e porta a 5 reti consecutive, con doppiette di Julian Vasquez e Ben Saad, oltre alla singola di Schiavoni; Maretti e Avino firmano il -2, la Real torna a distanza di sicurezza con Bonini, prima delle singole di Arbnor Halitjaha e Marra che rendono accesa la contesa fino all’ultimo.