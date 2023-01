OR vince, ma è stata dura. Real: niente da fare

L’OR Reggio Emilia (39) si conferma in vetta al campionato di Serie B, mantenendo invariato il distacco sulle rivali. La settima vittoria interna in altrettanti match disputati, tuttavia, non è stata una passeggiata: già, perché dopo il provvisorio 1-0 firmato da Valtin Halitjaha, il Futsal Prato (20) reagisce e passa a condurre con due reti nel giro di 2’. A mettere le cose a posto ci pensa il solito, immenso Ruggiero: dopo aver fatto cifra tonda sabato scorso con l’Aposa, il "Killer" va a segno altre quattro volte, prendendosi la scena nel 5-3 finale e salendo a quota 504 realizzazioni in carriera. Niente da fare, invece, per una generosa Real Casalgrandese (10) sul campo dell’Atlante Grosseto (33), quarta forza del raggruppamento: Giordano e Rengifo sono i protagonisti del 2-2 di metà gara, prima che i toscani premano sull’acceleratore e trovino due realizzazioni nella ripresa, che valgono il 4-2 finale. I rosso-blu, che portano a 5 gare la striscia di sconfitte consecutive, sono terzultimi con ampio margine (10 lunghezze) sulla coda della graduatoria, quindi non corrono pericoli in chiave salvezza.

Serie C1. Prima sconfitta stagionale per il Bagnolo calcio a 5 (28), che cade 6-3 a Forlì (25) nello scontro al vertice e dimostra di non aver digerito la battuta d’arresto rimediata nella finale regionale di Coppa Italia della scorsa settimana con Parma. Dopo aver collezionato 9 vittorie di fila, con un solo punto nelle ultime 2 uscite, gli uomini di Barozzi hanno solo 3 lunghezze di vantaggio sui rivali di giornata e dovranno riprendersi in fretta per non rischiare un aggancio che avrebbe del clamoroso. Le reti ospiti, per la cronaca, portano la firma di Muto, Maretti e Pittella, dall’altra parte è decisivo Fabbri con una doppietta.