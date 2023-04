"Ora abbiamo una vetrina importante"

Non si fermano le feste della Reggiana. Ieri, nel tardo pomeriggio, giocatori, tecnici e dirigenti granata hanno infatti incontrato il presidente della Provincia Giorgio Zanni e i rappresentanti dei 42 comuni del nostro territorio. La squadra accompagnata dal Presidente Carmelo Salerno, ha incontrato sindaci e assessori allo sport dei 42 Comuni della Provincia.

"Sono orgoglioso di poter accogliere la Reggiana nella nostra sede istituzionale - ha detto il Presidente Giorgio Zanni - per ringraziare società, squadra e staff per quanto hanno fatto. Ci tenevamo particolarmente a voler tributare un riconoscimento collettivo da parte della Provincia e di tutti i Comuni per questo risultato e nel quale è racchiuso l’operato di un intero territorio. Continueremo a lavorare con un impegno rinnovato per coinvolgere maggiormente il territorio, dalle realtà sportive a quelle associative passando per gli imprenditori avendo a disposizione una vetrina nazionale ancor più importante per poter raccontare a tutta Italia le eccellenze della comunità reggiana. Un rapporto quello della Provincia con la Reggiana che è stato rilanciato dal progetto Provincia Granata, che ha l’obiettivo di coinvolgere le società sportive giovanili e dilettantistiche e le scuole calcio del territorio reggiano, promuovendo attività di carattere sportivo, ma anche e soprattutto culturale, formativo ed etico, in collaborazione con Unimore e le Istituzioni".

Un progetto, quello di Provincia Granata, rilanciato anche dal Presidente Carmelo Salerno che ha ringraziato i sindaci per l’ospitalità che il territorio ha sempre garantito alla squadra, sottolineando la volontà di portare la Reggiana a disputare amichevoli e partite di allenamento sui campi da gioco della Provincia. Al termine dell’incontro i Sindaci del territorio hanno regalato alla società uno striscione con la scritta “Provincia Granata” e il logo della Provincia e della Reggiana Calcio che sarà appeso allo stadio a partire dalla prossima partita casalinga.