"Ora dovremo fare un grande sforzo mentale"

di Francesco Pioppi

Rozzio, ripartiamo dalla vittoria nel derby col Cesena che è destinata a restare nella storia granata: l’arbitro fischia la fine e voi correte sotto la curva dove ci sono quasi tremila reggiani ad applaudirvi…

"Ho provato un’emozione che solo con questa maglia potevo provare. Devo ammettere che è stato ancora più suggestivo dei due derby dell’anno scorso col Modena. Insomma, parliamo di qualcosa di unico, ma adesso dobbiamo fare molta attenzione: il traguardo non è ancora stato raggiunto e dopo una partita così bella dovremo essere bravi ad interpretare al meglio quella con la Carrarese".

Nonostante i 35 giorni di assenza, lei è sembrato perfettamente a suo agio al centro della difesa.

"È andato tutto bene. Non vi nascondo che un po’ di pensiero per la gamba ce l’avevo anche perché in quelle partite c’è un livello talmente alto di tensione che può avere ripercussioni anche sui muscoli, invece è filato tutto liscio e ci siamo goduti l’atmosfera, insulti compresi, perché ci vogliono anche quelli…Ti danno la carica".

Eppure le condizioni non erano ideali: mancavano giocatori del calibro di Cigarini, Montalto, Libutti, Muroni…

"È vero, ma il gruppo è il nostro punto di forza. Cambiano le formazioni e i nomi, ma si ottengono comunque i risultati: è un segnale importantissimo".

Diana vi ha mandato un messaggio molto forte con quel tipo di formazione: voleva tornare a Reggio con tre punti, non si è accontentato.

"È il messaggio che tende a darci tutte le domeniche, nella sua filosofia il modo migliore per difendersi è attaccare. Mi aspettavo più pressione alta da parte del Cesena, invece sono stati molto bassi, poi solo nel secondo tempo è stato diverso".

Torniamo al presente e quindi alla Carrarese che domenica verrà a farvi visita al ‘Città del Tricolore’ ed è reduce da 4 vittorie consecutive.

"Servirà uno sforzo mentale da parte di tutti, perché il rischio è quello di entrare in campo ed essere superficiali: non possiamo assolutamente fare brutte figure o perdere punti. Stiamo sul pezzo, non abbiamo ancora fatto nulla".

Che tipo di squadra è la Carrarese e che partita si aspetta?

"Abbiamo iniziato ad analizzarli e sono una squadra che si difende molto bene, magari non hanno grandissima intensità, ma non mi sorprenderei se ci facessero giocare un po’ male. Anche all’andata non venne fuori una gara particolarmente bella e quel pareggio arrivato all’ultimo minuto di recupero ci brucia ancora tantissimo".