Ora è diventata una questione di dignità

BRESCIA

84

REGGIO EMILIA

77

GERMANI BRESCIA: Cournooh 13 (24, 23), Della Valle 16 (37, 14), Moss 3 (12, 01), Gabriel 10 (23, 24), Odiase 19 (47); Massinburg 15 (48, 14), Taylor 5 (02, 12), Burns 5 (22), Cobbins, Laquintana 2 (15), Akele 5 (11, 12). N.e.: Tanfoglio. All.: Magro.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Cinciarini 9 (34, 02), Anim 16 (44, 22), Strautins (03 da 3), Burjanadze 8 (22, 01), Reuvers 15 (68, 15); Olisevicius 7 (23, 02), Nembhard 4 (25, 02), Diouf 11 (35), Vitali 12 (01, 27), Cipolla. N.e.: Hopkins, Stefanini. All.: Sakota.

Arbitri: Giovannetti, Quarta, Noce.

Parziali: 21-18, 45-33; 65-52.

Note: Tl. Bre 2024 Reg 2024. Rimb.: Bre 27 (Cournooh 7) Reg 34 (Burjanadze 6). Ass.: Bre 15 (Cournooh 5) Reg 15 (Ciniarini 8).

di Francesco Pioppi

Non è nemmeno più una questione di classifica che comunque sta assumendo sembianze tragiche. Reggio infatti è ultima e le dirette concorrenti come Treviso, Verona e Trieste hanno vinto tutte, portandosi a +4 sui biancorossi. Sta diventando una questione di dignità. Avanti di questo passo, la retrocessione sarà tanto inevitabile quanto meritata, ma non ci si può ridurre in questo modo.

A un agglomerato di giocatori che si sono rassegnati alla sconfitta (ieri la settima di fila) di professionisti pagati profumatamente che non ci mettono un briciolo di cuore, forse ‘rassicurati’ dal fatto che l’anno prossimo - vada come vada - saranno comunque altrove. Anche a Brescia, il consueto teatrino dell’orrore: sei palle perse nel primo quarto, facce tra l’attonito e l’intontito, con il solo Anim che provava a tenere a galla la zattera. Ok mancava Hopkins (trauma distorsivo alla caviglia con versamento al quinto metatarso sinistro) che si proverà a recuperare venerdì per la partita con Pesaro, ma non esistono scusanti e gli alibi sono finiti da un pezzo. Ora toccherà a Sakota lavorare per evitare di essere già in A2 a marzo. Il coach deve prendere decisioni forti in tempi brevi e la società deve assecondarlo. Si è scelto di puntare su questo maestro di basket, ora gli si trovino almeno un paio di alunni all’altezza e quelli che continuano a fare i somari, vengano accompagnati fuori dall’uscio. Questa squadra non ha un lungo che si possa definire tale per quanto riguarda l’attitudine a proteggere l’area, il ferro e a prendere rimbalzi e - pur avendo più ali in roster che punti in classifica - non ce n’è una che funzioni o faccia canestro con continuità. Reggio sta andando in A2 aspettando (anche) Olisevicius e Strautins, due ‘convalescenti’ che imbroccano, in media, una partita su sei. Sospendiamo il giudizio su Nembhard anche se i primi flash non sono buoni. Oltre al ‘cinque’, serve quindi anche un altro atleta sul perimetro. Qualcuno che abbia talento e un briciolo di leadership. I tesseramenti rimasti sono 4 e bisogna provarci. Subito.