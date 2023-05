Ora è ufficiale Dalla Salda riparte da Napoli

Per un Coldebella che arriva c’è un Dalla Salda che se ne va. L’ex amministratore delegato della Pallacanestro Reggiana sta iniziando la sua nuova avventura a Napoli proprio in queste ore. Martedì mattina (nella foto) è partito dalla stazione ‘Medio Padana’ cittadina facendo rotta per la Campania dove ieri è stato annunciato ufficialmente il suo ingaggio da parte della Gevi. Adesso Dalla Salda dovrà costruire un progetto vincente in un club ambizioso: il primo passo sarà la scelta dell’allenatore, con Alessandro Magro tra i favoriti.