Ora fateci rivedere il vero volto della Reggiana

di Francesco Pioppi

Dove non arriverà la tecnica, dovrà arrivare il cuore. Proviamo a metterla in questi termini, perché dopo il pareggio interno con la Recanatese che ha spianato la strada all’aggancio dell’Entella ogni logica è andata a farsi benedire. Nelle settimane successive alla vittoria di Cesena la Reggiana si è inceppata mentalmente e quel vantaggio in classifica che doveva essere la propulsione verso la gloria è stato completamente dissipato. Oggi come oggi, a tre giornate dalla fine e a quota 74, sarebbero i rivali liguri a festeggiare la Serie B grazie agli scontri diretti a favore. Incredibile, ma vero.

Ripercorrere le ultime tappe di una via crucis senza eguali nella pur tormentata storia granata non avrebbe senso, anche se è impossibile non sottolineare come i rigori sbagliati prima a Pontedera (da Montalto) e poi a Rimini (da Rosafio) stiano pesando come macigni nella testa dei giocatori e sulla classifica. Il mezzo scivolone con la Recanatese, se vogliamo, è più frutto degli episodi sfortunati che di un vero blackout, perché la squadra ha creato tante occasioni, si è vista negare un rigore sacrosanto su Guiebre e ha subito una rete ‘impossibile’ da 30 metri. Però il discorso non cambierà se, appunto, non si proverà a metterci ancora più cuore di quello che abbiamo visto nell’ultimo mese.

La Reggiana dovrà entrare in campo con ferocia e poi, solo alla fine, potrà guardare eventualmente il risultato dell’Entella che sarà di scena a Lucca. In molti l’hanno battezzata come l’ultima chance di tornare in testa, ma ragionare in questo modo – lo abbiamo visto anche l’anno scorso – non porta da nessuna parte. Anzi, porta nel fosso. Comunque vada a finire, i granata dovranno ancora andare ad Olbia e poi ospiteranno l’Imolese mentre Zamparo e compagni riceveranno la Recanatese (sì, speriamo che Sbaffo e soci siano ugualmente combattivi…) e poi chiuderanno a Siena.

La matematica, ma onestamente ormai solo quella, non taglia fuori nemmeno il Cesena che è a 70. Sono però tutti discorsi da scrivere sulla sabbia, perché la Reggiana – in primis – dovrà ritrovare quella brillantezza che l’ha vista in testa, da sola, dal 20 novembre al primo aprile. Le notizie incoraggianti non mancano, perché dall’infermeria è uscito Rossi che è pronto a riprendersi il centrocampo, mentre dopo lo stop per squalifica sono pronti anche Laezza e soprattutto Guglielmotti: uno dei più in forma. Il rebus resta sempre l’attacco, ma in questo momento l’unico ad avere un briciolo di verve in più sembra essere Pellegrini che probabilmente farà coppia con Montalto. Il ‘Tagliagole’ è solo il lontano parente di quello pre infortunio, ma la sua esperienza può sempre essere preziosa. Il modulo sarà probabilmente il 3-5-2. Di fronte una squadra che ha già blindato la salvezza e ‘vede’ i playoff a due lunghezze di distanza. In panchina c’è Stefano Protti, cugino del bomber Igor, mentre in campo i pericoli maggiori si chiamano Fischnaller (11 reti) Neglia (5 reti per l’ex granata) e Giandonato. Ma la Reggiana deve avere ‘paura’ soprattutto di sé stessa.