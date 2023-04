Ora la Tirabassi rischia Vigili, che brutti play-off

di Claudio Lavaggi

Tra le squadre reggiane di volley, quelle di Serie B devono ancora giocare due turni di regular season, mentre in Serie C e D siamo già a play-off e play-out. Serie B. L’Ama San Martino ha preso un set alla fortissima capolista Mantova ed è quinto senza problemi.

Serie B1. Qui le cose si sono complicate per la Tirabassi & Vezzali, nona a 30 punti pari a Jesi e con un margine di 4 punti su Corridonia che da 11ª oggi sarebbe retrocessa.

La Tirabassi deve però ancora riposare e se tra le decima e l’undicesima ci fossero meno di tre punti di distacco ci sarebbe uno spareggio tra le due. Difficile fare pronostici, di certo le reggiane di Longagnani devono vincere l’ultima partita il 6 maggio in casa contro Jesi che a quel tempo potrebbe essere già salva. Serie B2. Arbor Interclays ottima quarta dopo la bella vittoria di Collecchio per 3 a 0, Giusto Spirito Rubierese ottava e salva. La Fos Wimore Cvr ha ancora qualche pensiero, essendo decima a 31 davanti alla Pol. Riva Suzzara a 24: vige lo stesso regolamento della B1, quindi se le reggiane di Corrado Melioli vincono sabato anche 3 a 2 contro la Galaxy Inzani, i problemi sono risolti.

Serie C maschile. Nei play-off i Vigili del Fuoco sono a 0 dopo due giornate del girone a quattro. Sale solo la prima, impresa disperata.

Nei play-out Tricolore Pieve e Ama San Martino hanno colto 3 punti in due gare e nei due diversi gironi sono in lizza per il secondo posto che dà la salvezza. Serie C femminile. Nei play-off, l’Everton ha superato bene il primo turno (doppio 3 a 1 alla Fenix Faenza) e per sabato attende il Rimini.

Nei play-out, molto bene la Jovi a 6 punti, prima del suo girone, male la Reggiorevisioni Rubiera, ultima a 0 nell’altro girone. La Jovi gioca stasera a Rimini alle 20,30 contro la Vtr (p.2).

Serie D maschile. Nei play-off, la Naytes Vaneton Interclays è costretta ai recuperi venerdì alle 21 alla Pertini contro la Bluenergy Piacenza.

Nei play-out, Pieve è seconda nel girone a 4 punti. Da ricordare la promozione diretta in C da parte di Fabbrico.

Serie D femminile. Anche qui c’è stata una promozione diretta: l’hanno ottenuta le ragazze dell’Everton di coach Anna Menozzi e del dirigente accompagnatore Loris Chierici.

Hanno contribuito alla bella promozione in Serie C: Allegra Arrigoni, Giulia Benedetti, Anna Borghi, Giulia Branchi, Margherita Catellani, Giorgia Cervellati, Beatrice Cottafavi, Elena Ferioli, Carlotta Ferrari (capitana) Anna Gaddi, Anna Manfredi, Yuliana Erika Moccia, Chiara Tirelli, Martina Torelli, Anna Tubertini e Alessia Zanichelli.

Per play-off e play-out la federazione regionale non ha ancora predisposto nulla, ma ai play-off dovrebbero andare la Saturno Guastalla di coach Diego Panisi e la Vaneton Fortlan Dibi di coach Thomas Altieri.

Ai play-out la R.P.F. di Gabriele Ruozi e la Pc Marmi San Martino di Catia Cattini.