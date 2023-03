"Ora le tre partite in cui ci giochiamo tutto"

di Francesco Pioppi

Cauz,partiamo dalla bella vittoria di domenica a Pesaro, un successo in cui lei ha anche sbloccato il risultato con un inserimento su calcio piazzato.

"È stata una giornata importantissima e sono felice per il gol, ma non siamo ancora arrivati al nostro obbiettivo. Adesso secondo me abbiamo tre partite che possono decidere tutta la stagione (Entella in casa, Pontedera in trasferta e poi la Torres al ‘Città del Tricolore, ndr) dobbiamo restare concentrati, con i piedi per terra e racimolare le ultime energie che abbiamo per finire al meglio questo percorso".

Dopo il gol ha esultato in modo inequivocabile, mimando il pancione per dedicarlo alla sua compagna e al bambino che nascerà nei prossimi mesi. È senza dubbio un momento importante della sua vita e della sua carriera, quali sono le sue sensazioni?

"Ancora non me ne sto rendendo conto, vi dico la verità. Ogni tanto facciamo qualche ecografia, abbiamo preso un passeggino, ma sono ancora un po’ nel mio mondo (sorride, ndr). Ovviamente siamo felicissimi, al settimo cielo".

Diana ha grande stima delle sue doti e ritiene che sia un profilo di giocatore ideale per il tipo di calcio propositivo che vuole mettere in pratica. Lei come si trova nel sistema di gioco granata?

"Mi fa molto piacere percepire la sua stima e quella dei miei compagni. Ovviamente la difesa è la priorità per me, ma effettivamente mi piace giocare anche in avanti e a volte lascio la posizione per attaccare lo spazio o l’area di rigore. Sono felice di aver trovato un mister come lui che riesce a farmi esprimere al meglio ed è sempre diretto. A quanti gol posso arrivare? Spero di segnarne ancora un paio, ma non è l’obbiettivo principale…Ci mancherebbe! L’importante è che vinca la Reggiana". C’è un calciatore di altissimo livello a cui si ispira?

"Senza dubbio Alessandro Bastoni dell’Inter, mi piace tantissimo e credo che – ovviamente con le dovute proporzioni – abbia caratteristiche simili alle mie e per questo cerco di osservarlo e studiarlo".

Sabato arriva l’Entella: che tipo di partita si aspetta?

"Sarà una gara da categoria superiore e sappiamo che verranno qui per provare a vincere, senza fare calcoli. Noi dobbiamo essere bravi a fare una partita simile a quella di Cesena: attenderli il giusto e poi colpirli al momento più opportuno".

E dovrà anche marcare, assieme agli altri compagni di reparto, un certo Luca Zamparo che lei conosce molto bene…

"Sappiamo quanto è forte e i gol parlano per lui (18 l’anno scorso e 10 attualmente, ndr) non sarà facile marcarlo perché non molla mai quindi dovremo stare concentrati dal primo minuto al 90° e oltre. Sarà una battaglia anche se con Luca sono molto amico e giochiamo spesso insieme alla Playstation, in particolare a ‘Call of duty’, assieme anche a Marco Rosafio o Giuliano Laezza. Una volta scesi in campo però niente sconti".