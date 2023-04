"Ora non sbagliate portiere e bomber"

di Francesco Pioppi

A Reggio aveva fatto i salti mortali per tenere in piedi la baracca nell’ultimo anno della gestione Piazza, costruendo – tra mille difficoltà – una squadra comunque competitiva che fu fermata solo ai quarti di finale da un rigore ‘inventato’ dall’arbitro Perotti in quello che tutti ricordano come ‘il furto di Siena’.

Parliamo del direttore sportivo Giuseppe Magalini che in questa stagione si è addirittura superato, contribuendo alla costruzione del Catanzaro dei record (97 punti e 100 gol realizzati quando manca ancora una giornata…) promosso in Serie B con 5 giornate d’anticipo. Adesso i calabresi affronteranno anche la Reggiana in Supercoppa, in quella che per lui è una sfida certamente suggestiva.

Magalini, il suo Catanzaro è stato promosso e adesso è arrivata anche la Reggiana.

"Sono estremamente felice e mi sono sentito anche con Roberto (Goretti, ndr) per fargli i complimenti. Ricordo che in estate quando eravamo al calciomercato alcuni addetti ai lavori ci avevano pronosticato come i vincitori, io aggiunsi anche la FeralpiSalò e lo dissi anche in varie interviste. Direi che abbiamo fatto strike e sono felice anche per la ‘mia’ Regia che guardo sempre con grande affetto". Al suo arrivo a Reggio, Goretti non si è fatto ‘intimorire’ dalla questione rinnovi e, dopo aver portato come esempio il Palermo, è andato dritto per la propria strada centrando l’obbiettivo.

"Non conosco tutti i giocatori e non so le tematiche sui rinnovi, però conosco bene Rozzio e altri calciatori e so che sono uomini veri, quindi non avevo dubbi. Goretti è stato bravissimo nel gestire le fasi delicate, perché quel 5 a 0 a Fiorenzuola poteva ammazzare chiunque invece la Reggiana è riuscita a reagire in maniera gagliarda. Paradossalmente è stato più pericoloso vincere a Cesena…Perché lì c’è stata una flessione, per fortuna senza conseguenze".

Come nasce invece il ‘Catanzaro dei miracoli’?

"Parliamo di una società che sta lavorando bene già da qualche anno. Io sono arrivato in un contesto già oliato, diciamo che eravamo un po’ la Reggiana del Girone C, ma siamo stati bravi e fortunati ad inserire 7-8 giocatori ‘giusti’. Poi è chiaro che un cammino così prorompente era impossibile da pronosticare. Giornata dopo giornata si è visto che eravamo un dream team e la risposta del pubblico è stata qualcosa di memorabile: all’andata col Crotone si è verificato il tutto esaurito dopo 20 anni (12mila spettatori, ndr)".

Prima della Serie B ci sarà la Supercoppa.

"Sono felice perché il 6 o il 13 tornerò lì a Reggio e potrò riabbracciare tanti amici che sento ancora, sarà comunque una grande festa".

E poi si penserà alla categoria successiva: cosa cambia rispetto alla C? Cosa serve secondo lei alla Reggiana?

"Il livello è molto più alto, però se una squadra vince il campionato significa che ci sono dei valori che magari non vanno stravolti ma solo ‘rinforzati’. Goretti comunque è bravissimo e non ha certo bisogno dei miei consigli, ha già fatto un lavoro encomiabile".

Servirà però più fisicità un po’ in tutti i ruoli…

"Questo sicuramente e poi servono riserve che abbiano valori alti, praticamente pari a quelli dei titolari…In C te la puoi cavare anche con un nucleo forte e qualche rincalzo, in B assolutamente no: ogni week end la prima può perdere con l’ultima". In primis un portiere e un attaccante che facciano la differenza poi tutto il resto?

"Questo vale un po’ in tutte le categorie, ma a maggior ragione in B. Un collega più esperto di me mi ripeteva sempre: un direttore sportivo può sbagliare la moglie, ma non il portiere e il centravanti. È proprio così (ride,ndr)".