"Ora servono sei punti nelle ultime due"

"Per l’impegno che hanno messo in campo, entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere – dice Claudio Gallicchio, mister della Bagnolese – da parte nostra ho un po’ d’amarezza, perché nel finale abbiamo avuto una chiarissima occasione da gol. Però cosa posso dire ai miei ragazzi? Tutti hanno dato tutto pur nella difficoltà e sofferenza di questo campionato. Ma noi ci siamo abituati a stare in trincea, ora resettiamo tutto e cerchiamo di vincere le due gare che restano. Saranno difficilissime, perché Crema e Fanfulla ora hanno problemi di classifica, ma noi non ci siamo mai tirati indietro, né lo faremo ora". Poche parole per Kevin Hugues Sakoa, al suo primo gol in maglia rossoblù: "Contentissimo per il mio gol e perché in campo abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister. Con la testa non molliamo mai: sappiamo le difficoltà che incontreremo nelle ultime due gare, ma a 180 minuti dalla fine del campionato siamo ancora in lotta per salvarci".