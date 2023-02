Orgoglio Vikings: superato il Romagna Casalgrande torna a mani vuote da Erice

Brillante vittoria casalinga per i Vikings Rubiera (6), che superano 31-24 il Romagna (4), fanalino del torneo di A Gold maschile, e rilanciano le proprie chances in chiave salvezza. In attesa che la federazione restituisca loro i 5 punti di penalizzazione e la vittoria a tavolino con Siracusa, i rosso-blu fanno il loro dovere con una prestazione in crescendo, trascinati dalle parate di Voliuvach e dalle reti di Pereira (8) e D’Benedetto (7).

In Serie A1 femminile torna a mani vuote dalla Sicilia la Casalgrande Padana (14), travolta 34-13 sul campo dell’AC Life Style Erice (24), terza della classe: il team ceramico compromette la gara nel primo tempo, quando segna solo 4 reti, senza poi riuscire a ridurre il gap nella ripresa. Sabato prossimo, contro il fanalino Teramo, sarà vietato sbagliare.