Otto anticipi tra Serie C e D Under 16: Jovi in finale regionale

Sono ben otto gli anticipi dei vari campionati di volley che si disputano questa sera.

In Serie C maschile, l’Ama San Martino (18) rende visita alle 21,15 a Modena Est (26). In Serie C femminile, si disputa solo la gara del girone A, alle 21,30 a Calerno tra la Jovi e l’Energy Parma. A proposito della Jovi, va detto che l’under 16 ha vinto il titolo provinciale 3 a 0 contro la Rubierese, poi ha sconfitto 3 a 0 le parmensi della Coop Blu e la Stella Rimini. Ora è finale regionale, domenica 2 alle 11, presso la palestra di Calerno contro il Pontevecchio Zaccanti Bologna. E’ la prima finale della storia della società reggiana. Tornando al torneo di C, in settimana si è giocato un anticipo tra Cavezzo ed Energee3 Giovolley, conclusosi con il successo delle modenesi per 3 a 0 (15, 21, 15.

In Serie D maschile stasera si giocano: alle 21,30 Castelnuovo Rangone (36) contro la neo promossa Fabbrico (52) e Vigili del Fuoco (0) contro l’Anderlini Modena alle 21 alla palestra Dalla Chiesa. Purtroppo i Vigili del Fuoco, formazione molto giovane, è retrocessa da tempo in Prima Divisione.

Tra le ragazze, tre gare nel girone A: alle 21,15 alla Rinaldini la capolista Everton (51) affronta il Montebello Parma (25), mentre la Vaneton Limpia (25) alle 20 è ospite del Cus Parma (39); alle 21 la Vaneton Fortlan Dibi (39) ospita la Salle Parma (18) alle 21 alla Pertini. Per chiudere, nel girone B, a San Martino alle 21 la PC Marmi (18) attende la Pol. 4 Ville (33).

c.l.