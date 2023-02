Otto reggiani a caccia di gloria ai tricolori Allievi

Sono otto gli atleti reggiani che da domattina saranno in gara ad Ancona nei campionati italiani allievi indoor, con diretta youtube delle due giornate.

La Corradini Rubiera presenta quattro ragazzi, l’Atletica Reggio tre di cui due potrebbero doppiare l’impegno, una soltanto per la Self Montanari e Gruzza.

Corradini con Sofia Baroni e Letizia Bertani sugli 800 per un ingresso tra le migliori otto, Alessandro Casoni e Carlotta Denti sui 1500. Entrambi possono aspirare a qualcosa in più.

Per l’Atletica Reggio ecco Rebecca Bertozzi nel salto in lungo, Viola Cilloni che ha il pass sia per gli 800 (dove pare più agguerrita), sia per i 1500, mentre Francesco Stradi gareggia nel salto in lungo e sui 60 ad ostacoli con tanta voglia d’emergere.

Stradi è il primo reggiano in pedana, domattina alle 11 nel lungo. Infine Sofia Cervi della Self Montanari e Gruzza difenderà i colori sociali in una complicata gara sui 60 ad ostacoli. Domani si gareggia nel lungo maschile alle 11, poi 800 e salto in lungo femminili dalle 17. Domenica mattina i 60 ostacoli, dalle 14,45 i 1500.

REGIONALI. Domani e domenica tra Modena e Parma si disputano gli assoluti. Tra i reggiani più in forma, Sandra Milena Ferrari, Alexandru Zlatan, Hansel Adjei, Michael Kyereme, Roberta Schiassi, Greta De Pietri, Alessandro Bellelli e Vivian Osagie. c.l.