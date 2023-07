Otto squadre al via del torneo giovanile Dai granata al Bologna, Sassuolo, Roma e Lugano

Saranno otto le squadre che si contenderanno tra fine agosto e inizio settembre la 12ª edizione del Memorial Nardino Previdi, torneo di calcio giovanile Under 17 in programma nei comuni di Sassuolo, Modena e Castellarano. La squadra da battere sarà il Sassuolo, campione 2022 grazie all’1-0 in finale sulla Roma; anche i giallorossi capitolini faranno parte del lotto delle pretendenti al titolo, insieme a Reggiana, Modena, Bologna e Spal, che completeranno il plotone emiliano. A completare il lotto l’Hellas Verona e gli svizzeri del Lugano, con quest’ultima che darà carattere internazionale all’evento.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzati i gironi e il calendario della manifestazione, che si svolgerà con la consueta formula dei due raggruppamenti che promuoveranno alle semifinali le prime due classificate: il via è previsto per il 30 agosto, la finale andrà in scena il 3 settembre.

Il Memorial, ormai un classico nel panorama del pre-campionato, ricorda lo storico dirigente modenese di nascita e scomparso nel 2009 a Reggio, dopo esser stato alle dipendenze di club importanti del mondo professionistico come Reggiana, Mantova, Brescia, Fiorentina, Venezia, Roma, Perugia ed Hellas Verona.