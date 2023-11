Padel, brave le Ladies 40. A Taranto s’impongono 2-0

Buona la prima per le Ladies 40 del Circolo Tennis Reggio (foto) nel 1° turno del tabellone nazionale. La formazione cittadina sbanca con un rotondo 2-0 il campo del Golden Padel Taranto e accede in questo modo ai quarti di finale: Leoni e Tribuzio si impongono agevolmente su Stefanelli e Venneri, regolandole con un veloce 6-1, 6-2; più combattuto l’altro match, quello che vede protagoniste Benassi e Cataliotti: alla coppia ospite servono tre set per avere la meglio su Maci e Dragone, che alzano bandiera bianca sul 6-2, 3-6, 6-3. Per entrare tra le prime 4 formazioni d’Italia servirà ora superare nei quarti le romane del TC Parioli, che hanno avuto la meglio 2-1 sul Centro Padel Firenze: la gara si giocherà sabato alle 11 sui campi di via Victor Hugo.