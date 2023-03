Padre e figlio giocano insieme per la prima volta "Emozione indescrivibile"

di Damiano Reverberi

Padre e figlio in campo insieme. È accaduto domenica nella sfida di Serie B maschile che ha visto l’Hockey Prato Città del Tricolore corsaro in terra padovana, regolando 3-2 i padroni di casa del Grantorto: con la stessa maglia hanno giocato Yuri Denti, classe 1972, che è tornato a vestire i panni da giocatore dopo più di 20 anni, e il figlio Manuel, uno dei prodotti del vivaio reggiano, che di anni ne ha 33 in meno. Per la cronaca la seconda squadra del team cittadino si è imposta di misura sui rivali padovani con due rigori ed un corner corto, grazie alla doppietta di Domene e alla singola di Catellani.

Papà Yuri, che del Tricolore è anche dirigente, è al settimo cielo: "Dovessi riassumere tutto in una parola - racconta - potrei usare il termine ’soddisfazione’. Tornare a vestire i panni da giocatore e, ironia del destino, farlo scendendo in campo per la prima volta insieme a Manu, beh, è una cosa che ha un significato enorme e non ha prezzo".

La sentiamo davvero emozionato.

"Anzitutto sono grato per aver avuto la possibilità di sentirmi ancora un giocatore, in una sorta di tuffo nel passato. Non sarà l’ultima volta quest’anno, ma per fortuna ne ho avuto la possibilità".

Farlo da padre, poi, aumenta la dose di gioia.

"E’ una sensazione strana, difficile da spiegare, e allo stesso tempo impagabile. È la conferma clamorosa del fatto che darsi da fare, spendendo tempo per i propri figli, è importante e ripaga dei sacrifici fatti".

Gli fa eco Manuel: "Giocare con papà? Una esperienza unica. Non è da tutti avere questa opportunità, spero di diventare un buon giocatore come lo è stato lui". Già, perché Denti senior ha iniziato a giocare a 12 anni, ottenendo la promozione dalla B alla A2 nel 1992 dopo aver svolto tutta la trafila nel settore giovanile reggiano. "Un terzino destro di spinta - ricorda il presidente Marco Bonacini - che ha sempre fatto della velocità abbinata alla forza fisica l’arma vincente. Negli anni Novanta ha disputato, da titolare, i campionati europei Under 18 con la nazionale". Il giovane Manuel ha già un curriculum di buon livello, nonostante l’età: "Oltre ad aver disputato i campionati nazionali giovanili in tutte le categorie ha partecipato alla recente promozione della prima squadra in Serie A2 indoor; giocatore tecnico che l’allenatore Chaves utilizza in tutte le rotazioni difensive, ricopre lo stesso ruolo del padre ed è nella rosa della prima squadra che ha partecipato due volte alle Final Four di Coppa Italia".

L’ultimo pensiero è ancora di papà Yuri: "Per come si è evoluto l’hockey, i nostri ragazzi sono molto migliori dal punto di vista tecnico rispetto a come lo eravamo noi. Devono solo fare la giusta esperienza e sono certo che avranno un futuro sportivo e di vita meraviglioso".