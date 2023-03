Pallacanestro femminile Serie B Poule Playoff

Sarà un derby reggiano dalle mille emozioni fra le padrone di casa della Chemco Puianello (14) e Scandiano (10) nella sesta giornata della Poule Playoff. Alle 18.30 la posta in palio è molto alta per entrambe le formazioni: le castellesi, infatti, arrivano da una striscia vincente di tre partite e non possono permettersi distrazioni per continuare il loro percorso di rincorsa alla vetta, condivisa da Basket Samoggia e Cavezzo, ora a soli due punti. Scandiano, invece, è reduce da tre sconfitte e un ulteriore ko aggraverebbe la situazione in ottica di qualificazione alla fase nazionale. L’esito è comunque incerto; basti pensare che Scandiano, in tutta la prima fase, è stata l’unica squadra che è riuscita a far conoscere la parola sconfitta a Puianello. "Nella prima fase - dice l’ala Angela Dettori (foto a sinistra) -, affrontare Scandiano è sempre stato difficile e insidioso, dovremo essere lucide, concentrate e mettere l’energia delle ultime partite, sperando di essere sostenute da un grande pubblico". Gli risponde la scandianese Arianna Pignagnoli (foto) ex dell’incontro. "Abbiamo voglia di riscattarci. In questa stagione siamo cresciute sia individualmente che di squadra e ora dobbiamo fare un ultimo step in avanti".

c.c.