Pallamano Casalgrande Padana, gara proibitiva. Al PalaKeope arriva Salerno campioni d’Italia

Impegno casalingo per la Casalgrande Padana (4), impegnata alle 18,30 al PalaKeope nella 6ª giornata di Serie A1 femminile. In terra reggiana arriva una big della pallamano italiana come la Jomi Salerno, guidata dall’ex Mangone, con le padrone di casa decise a riscattare la sconfitta rimediata sabato scorso sul campo della bestia nera Pontinia. "Le nostre avversarie puntano a confermarsi sul tetto d’Italia e non scopriamo certo noi il loro valore. Puntiamo su quanto di buono emerso nelle vittorie con Sassari e Mezzocorona, la nostra classifica è ancora tutta da definire", spiega la centrale casalgrandese Margherita Rossi. In Serie A2 derby esterno per le Marconi Jumpers (0): dopo il netto ko interno all’esordio con Leno, le castelnovesi cercano riscatto alle 19,30 a Ferrara contro l’Ariosto. Fermi per la nazionale i campionati maschili: i Vikings (1) ritorneranno in campo l’8 novembre per il recupero di A Gold con Fasano (8); tre giorni più tardi trasferta toscana per la Modula Casalgrande (3) in A Bronze, opposta a Prato, mentre il già citato Marconi (0) ospiterà il Bologna United (3).